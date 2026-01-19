Размер шрифта
Общество

Лидер ЛДПР призвал ФАС обратить внимание на цены на авиабилеты

Слуцкий попросил ФАС усилить контроль за ценами на авиабилеты
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) усилить контроль за ценами на авиабилеты в связи с предстоящими изменениями в правилах воздушных перевозок, чтобы не допустить их необоснованного роста. Такое письмо он направил руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, передает ТАСС.

«В целях недопущения необоснованного роста цен и сохранения стабильности на рынке авиаперевозок прошу вас организовать комплексный превентивный контроль за ценовой политикой авиаперевозчиков», — написал лидер ЛДПР.

Он пояснил, что поводом его обращения стали новые правила, которые начнут действовать в марте 2026 года, согласно которым пассажиры смогут вернуть деньги за билет, если рейс задержан более чем на 30 минут. Это же будет касаться и невозвратных билетов.

Слуцкий считает, что эта мера поможет повысить защищенность пассажиров, но есть вероятность, что дополнительные расходы из-за роста возвратов билетов авиакомпания будет включать в стоимость билетов, пытаясь таким образом компенсировать свои расходы.

Ранее россиянам рассказали, когда может появиться интернет в самолете.

