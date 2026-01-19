Лидер ЛДПР призвал ФАС обратить внимание на цены на авиабилеты

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) усилить контроль за ценами на авиабилеты в связи с предстоящими изменениями в правилах воздушных перевозок, чтобы не допустить их необоснованного роста. Такое письмо он направил руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, передает ТАСС.

«В целях недопущения необоснованного роста цен и сохранения стабильности на рынке авиаперевозок прошу вас организовать комплексный превентивный контроль за ценовой политикой авиаперевозчиков», — написал лидер ЛДПР.

Он пояснил, что поводом его обращения стали новые правила, которые начнут действовать в марте 2026 года, согласно которым пассажиры смогут вернуть деньги за билет, если рейс задержан более чем на 30 минут. Это же будет касаться и невозвратных билетов.

Слуцкий считает, что эта мера поможет повысить защищенность пассажиров, но есть вероятность, что дополнительные расходы из-за роста возвратов билетов авиакомпания будет включать в стоимость билетов, пытаясь таким образом компенсировать свои расходы.

