Греф назвал условие ухода с поста главы Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если изменится основной вектор развития кредитной организации. Об этом информирует ТАСС.

При этом Греф выразил уверенность, что после смены основного акционера стратегия банка останется неизменной. На данный момент 50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России.

Кроме того, глава Сбербанка отметил, что позитивно относится к возможной смене основного акционера банка.

В декабре 2019 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство обсуждает выход ЦБ России из капитала Сбербанка, поскольку финансовый регулятор не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает.

Согласно закону о ЦБ, уменьшение его доли акций Сбербанка может произойти только после изменения закона.