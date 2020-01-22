Назван самый дорогой российский бренд

В список самых дорогих мировых брендов Global 500 вошло всего три российских компании, сообщает «Финам».

Рейтинг ежегодно составляет консалтинговая компания Brand Finance из Великобритании.

Все компании из РФ находятся во второй сотне.

Самым дорогим российским брендом является Сбербанк (139-я строчка).

Глава Сбербанка Герман Греф — на 73-й строчке рейтинга Top 100 CEOs — оказался единственным россиянином в этом списке.

«Газпром» опустился на 261-е место, «Лукойл» поднялся на 351-ю.