«Известия»: оформлять маткапитал по-новому могут начать весной

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что материнский капитал на первого ребенка могут начать начислять уже в марте-апреле. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что в скором времени депутаты и сенаторы приступят к рассмотрению соответствующего законопроекта.

«Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — сказала Бессараб.

Как известно, сумма материнского капитала на первенца составит 466 617 рублей.

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