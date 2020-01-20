«Известия»: оформлять маткапитал по-новому могут начать весной
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что материнский капитал на первого ребенка могут начать начислять уже в марте-апреле. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что в скором времени депутаты и сенаторы приступят к рассмотрению соответствующего законопроекта.
«Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — сказала Бессараб.
Как известно, сумма материнского капитала на первенца составит 466 617 рублей.
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