Более 70% россиян желают сменить работу в 2020 году
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Большинство россиян выразили желание сменить место своей работы в новом году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса по трудоустройству и набору сотрудников «Работа.ру».
Как отмечается, за смену работы выступили 74% опрошенных.
53% респондентов не устраивает заработная плата, около 25% хотят попробовать что-то принципиально новое.
Также 6% россиян заявили, что их не устраивает чрезмерный объем работы. 3,5% не устраивает руководство.
13% респондентов выбрали вариант «другое».
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