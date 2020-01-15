В США ожидают заключения соглашения c КНР по итогам «второй» фазы

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Белом доме не ожидают третьего этапа переговоров по торговой сделке с Китаем, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что, скорее всего, соглашение будет окончательным по итогам «второй» фазы, отметив, что переговоры по «второму» этапу начнутся в «ближайшее время».

Ранее Трамп отметил, что данное соглашение является историческим, и что оно должно исправить недостатки прошлого и дать будущее экономической справедливости и безопасности для рабочих, фермеров и семей Соединенных Штатов. Он также заявил, что в недалеком будущем посетит КНР.

Переговоры по торговому соглашению между Соединенными Штатами и Китаем, которые фактически с момента прихода к власти Трампа сопровождались торговой войной, держали в напряжении мировую экономику и даже привели к замедлению темпов роста мирового ВВП.

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