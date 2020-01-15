Белоусов рассказал, откуда возьмут деньги на реализацию поручений президента

Помощник главы государства Владимира Путина Андрей Белоусов заявил, что поручения президента, которые он сделал в ходе послания Федеральному собранию, будут реализованы за счет средств из федерального бюджета. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что при подготовке послания, все было детально просчитано.

Белоусов также подчеркнул, что предложенные президентом меры в социальной сфере разогреют потребительский спрос, при этом не повлияют на инфляцию.

В послании Федеральному собранию 15 января Путин, в частности, предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года в семьях с доходом не более одного прожиточного минимума на человека. Кроме того, он предложил продлить и расширить программу материнского капитала, ввести специальную доплату для классных руководителей в школах, а также внедрить социальные контракты.

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