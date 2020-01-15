Орешкин: инициативы Путина снизят число бедных на 10% к концу года

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что социальные инициативы, о которых рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, позволят снизить число бедных уже в этом году. Об этом сообщает ТАСС.

Путин предложил, в частности, ввести выплаты на каждого ребенка в России от 3 до 7 лет.

По словам Орешкина, по оценкам МЭР, эта мера совместно с другими позволит понизить бедность более чем на 10% уже к концу 2020 года.

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