Самолеты РФ продолжат летать над Ираном
Российские авиакомпании продолжат летать над воздушным пространством Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.
Отмечается, что при совершении полетов будут прибегать к корректировке маршрутов.
Уточняется, что экипажи воздушных суден не сталкивались с проблемами в работе служб обслуживания иранского воздушного движения.
«Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией», — говорится в заявлении.
Ранее ряд стран отказался от полетов в воздушном пространстве Ирана из-за сбитого по ошибке украинского Boeing.
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