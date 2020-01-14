Минск назвал бессмысленной выплату премий нефтяным компаниям РФ в прежних объемах

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. Об этом пишет «БелТА».

Он сказал, что каких-либо новых нюансов в переговорах с Россией не появилось.

По его словам, белорусская сторона по-прежнему придерживается позиции, согласно которой нет никакого смысла платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором планировалось ранее. Он добавил, что это не стоит делать в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для страны.

Крутой также добавил, что российская сторона пока не желает двигаться по размеру этой премии. Лишь одна компания пошла навстречу и с ней ведутся переговоры.

Он также заключил, что правительство продолжает рассматривать альтернативные варианты поставок нефти.

Данные заявления вице-премьер сделал после совещания с президентом страны.

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