Названы самые дорогие туры по России

Ассоциация туроператоров (АТОР) составила рейтинг самых дорогих туристических путешествий по России. Об этом организация сообщила на сайте.

Так, самым дорогим оказался тур за 2,079 млн рублей. Столько стоило отдохнуть пять месяцев двум взрослым и двум детям в четырехзвездочном отеле в Партените в Крыму, где предоставлялось питание.

На втором месте расположилась путевка в Сочи. Там компания из 10 человек потратила более 1,5 млн рублей за десять дней отдыха в восьмиместной вилле с завтраками. Кроме того, в стоимость тура входил VIP-трансфер.

Еще одним дорогим туристическим направлением оказалась поездка на Байкал. За индивидуальный тур в 10 дней в августе три человека заплатили 595 тыс. рублей, куда вошли проживание в отеле в Иркутске, путешествие на частном катере и автомобиле и пешеходная часть маршрута с проводником-гидом.

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