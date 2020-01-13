Украина вошла в четверку стран Европы с высоким уровнем безработицы

Украина стала одной из четырех стран Европы по уровню безработицы в стране. Об этом сообщается на сайте министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что на Украине уровень безработицы среди населения в возрасте от 15 до 70 лет составил 7,3%. Таким образом, страна находится выше лишь Франции, Италии и Испании с показателями в 8,3%, 9,1% и 13,9% соответственно.

Также по уровню занятости Украина заняла одно из последних мест с показателем в 52,7%, опередив Бельгию, Францию, Испанию и Италию. По мнению экспертов, эти показатели напрямую связаны с оттоком рабочей силы Украины за границу. Уточняется, что таких 3,2 млн украинцев, или 18% всего активного населения.

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