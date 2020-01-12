Систму оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает «Российская газета».

Глава Министерства просвещения Ольга Васильева рассказала о разработке правительством поправок для Трудового кодекса, которые сформируют единую модель для распределения зарплатного фонда.

Отмечается, что ежегодно регионы получают рекомендации, по которым 70% зарплаты выделяется на оклады за одну ставку, а именно за 18 уроков в неделю, а еще 30% — оставляются на различные надбавки. Однако субъекты принимают решение о распределении этой суммы самостоятельно.

Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу «70 на 30», введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.

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