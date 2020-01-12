Bloomberg: потери Карлоса Гона из-за преследования составили $50 млн

Согласно подсчетам агентства Bloomberg, с момента ареста в ноябре 2018 года состояние экс-главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона уменьшилось на 40% - с примерно $120 млн до $70 млн.

В издании утверждают, что Гон потратил не менее $15 млн только на операцию по побегу из Японии в Ливан. В частности, аренда частного самолета из Осаки в Стамбул, где он совершил пересадку, обошлась в $350 тыс.

В агентстве также напомнили, что Гон заплатил залог в размере $14 млн, чтобы выйти из-под ареста.

19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей.

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