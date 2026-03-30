Жителей населенного пункта в Дагестане эвакуировали из-за паводка

Около тысячи человек эвакуировали из дагестанского села из-за паводка

Из села Новый Цилитль в Хасавюртовском районе Дагестана эвакуировали порядка 1 тыс. человек. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате паводка произошло затопление данного населенного пункта.

«Уже завершена эвакуация жителей. По предварительным данным, вывезено около 1000 человек, было задействовано шесть единиц техники», — написал он.

Исрафилов также отметил, что ситуация находится на контроле. Проводится работа по уточнению последствий и оценке ущерба, добавил он.

В регионах Северного Кавказа продолжается борьба с масштабным наводнением, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2000 домов и повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии фиксируются перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, обесточены 65 тысяч абонентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

