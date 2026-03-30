Названы признаки курсов по инвестициям, где вас готовятся «кинуть»

Инвестиционные курсы в онлайне могут быть полезным образовательным продуктом, но этот формат иногда используют мошенники: вместо знаний продают обещание легких денег, а затем подводят к потерям. «Красные флаги» инвестиционного обмана: гарантии доходности, «безрисковые» формулировки и давление, рассказал «Газете.Ru» Александр Гриф, председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ.

«Курс удобно продается через доверие к «эксперту» и через срочность: человек покупает не метод, а надежду быстро заработать. Дальше включается цифровая воронка: чат, мессенджер, закрытый клуб, где сложнее проверить факты и проще давить групповым эффектом. Цифровые технологии и соцсети дают мошенникам новые возможности», — объяснил он.

Главный стоп-сигнал — гарантия результата: «доход без риска», «фиксированный процент», «стабильно выше рынка». Это прямой индикатор потенциального обмана, потому что в реальных инвестициях риск неизбежен. Второй стоп-сигнал — уход от разговора о рисках и ограничениях, когда вместо сценария убытка звучит «мы все уже просчитали».

Чаще всего встречаются нескольких схем.

«Схема «обучение плюс платные сигналы»: после оплаты человека переводят на подписку с «точками входа» в чате. В одном из кейсов британский суд признал, что платные сигналы в мессенджере фактически были несанкционированным инвестиционным советом и незаконным продвижением торговли CFD», — поделился он.

Схема «партнерский брокер»: на курсе подводят к конкретной платформе, потому что организатор получает комиссию за ваши действия.

Схема «хайп-обертка»: обещания «ИИ-бота» или «алгоритма, который не ошибается» без аудита и прозрачной статистики.

«Что делать, если оплатили курс и поняли, что это обман? Прекратить платежи и не переводить «доплаты» за «разблокировку», «налоги» или «комиссии». Зафиксировать доказательства: реклама, переписка, чеки, реквизиты. Связаться с банком или платежным сервисом и подать обращение в профильные органы, которые принимают сообщения о финансовом мошенничестве», — посоветовал Гриф.

Как проверить курс быстро и без специальных знаний? По словам эксперта, нужно проверять не эмоцию, а проверяемость: кто продает, что именно обещает, как устроен риск, на чем зарабатывает. Простое правило: сначала красные флаги и легальность и только потом оплата.

Если совпало три пункта и больше, курс лучше пропустить:

— гарантия доходности или «без риска»;

— продажи через давление: «только сегодня», «последние места», «сейчас зайдем в сделку»;

— переводы физлицу, криптовалюта или другие нетипичные способы оплаты;

— уводят общение в личку, запрещают «выносить информацию»;

— не дают договор, оферту, политику возврата, контакты юрлица;

— подводят к конкретному брокеру или платформе по реферальной ссылке;

— «сигналы» или рекомендации вместо обучения, особенно за подписку;

— кейсы подтверждаются только скриншотами, без методики подсчета.

Когнитивный суверенитет в инвестициях — защита собственных решений от манипуляций: гарантии, срочность, секретность, «все уже заработали» и другие приемы убеждения.

Цифровой суверенитет частного инвестора — контроль над каналами и данными: не передавать документы и коды «для обучения», не ставить сомнительные приложения, не заводить средства на непроверенные платформы.

«Базовая стратегия безопасности выглядит скучно, но работает: проверка статуса и обещаний, сравнение с позицией регулятора и только затем решение», — резюмировал он.

