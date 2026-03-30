Россиянам напомнили об отсутствии нерабочих праздничных дней в апреле

При пятидневной рабочей неделе россияне будут трудиться в апреле 22 дня, сообщил РИА Новости доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.

Он отметил, что нерабочих праздничных дней в этом месяце не предусмотрено, однако российские регионы могут дополнительно устанавливать их сами.

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что из-за длинных новогодних каникул праздники в мае в этом году будут самыми короткими за восемь лет. На этот раз отдохнуть граждане смогут с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Таким образом, в общей сложности нерабочими будут шесть дней. В 2022, 2024 и 2025 годах майские праздники продолжались восемь дней, а в 2023-м — семь.

Депутат отметила, что это не случайность, а «результат того, как формируется производственный календарь». В этом году новогодние праздники длились 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Это сказалось на продолжительности праздников в мае.

Ранее в Госдуме предложили сократить новогодние праздники ради майских.