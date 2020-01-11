Власти Франции решили отказаться от критикуемого положения пенсионной реформы, пишут СМИ

Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы. Об этом сообщает France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.

Отмечается, что данное положение пенсионной реформы подразумевает получение полной пенсии только после достижения 64-летнего возраста.

Ожидается, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение парламента Франции в феврале.

Францию накрывает новая волна массовых протестов. На этот раз против пенсионной реформы, которая предполагает переход на балльную систему, как в России. Ее противники считают, что власти вынуждают работников де-факто выходить на пенсию не в 62 года, а в 64 и даже в 67 лет. Забастовка объявлена бессрочной.

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