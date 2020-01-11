Покинувший пост глава Boeing не получит «золотой парашют»

Глава корпорации Boeing Деннис Мюленбург, который ранее ушел в отставку, не получит выходное пособие в размере $39 млн. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что после ухода при нем останутся его акции, опционы и другие активы на десятки миллионов долларов.

По данным на момент закрытия биржи в четверг, 9 января, стоимость его активов составляет $29,4 млн, принадлежащие Мюленбург акции оцениваются в $4,3 млн. Кроме того, пенсионные и другие отчисления составят $28,5 млн.

Экс-глава Boeing также имеет право на использование других опционов на приобретение дополнительных 72,9 тыс. акций на сумму $24 млн. За них в случае покупки он должен будет заплатить только $5,5 млн.

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