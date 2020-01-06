Рубль показал снижение к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 6 января, рубль продемонстрировал снижение к доллару и евро, о чем свидетельствуют данные Московской биржи.

Уточняется, что курс доллара к рублю повысился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 коп. — до 62,27 руб., однако позже упал до 62,20 руб. Курс евро вырос на 6,25 коп. достигнув сначала 69,37 руб., и продолжив рост до 69,44 руб.

По мнению экспертов Центра экономического анализа «Интерфакс», курс рубля снизился из-за падения мировых рынков капитала, которые негативно отреагировали на эскалацию напряженности на Ближнем в результате гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

Аналитики Oxford Economics (OE) отмечают, что на фоне конфликта Ирана и США, в свою очередь, резко дорожает нефть.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Трамп в свою очередь заявил, что Сулеймани следовало уничтожить много лет назад.

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