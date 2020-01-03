Белорусские НПЗ заявили о прекращение поставок нефти из России

Белорусские НПЗ — ОАО «Нафтан» и Мозырский НПЗ заявили об отсутствие контрактов с нефтяными компаниями России на поставку нефти, передает «Интерфакс».

Как отмечается, в настоящее время оба завода используют накопленные в конце декабря 2019 года остатки сырья.

«Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января», — сообщил представитель одного из НПЗ.

В другом заводе также отметили, что контрактов на поставку нефти до сих пор нет.

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