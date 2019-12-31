Медведев назвал компромиссом газовый контракт между РФ и Украиной

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Российский премьер отреагировал на заключение Россией и Украиной газового соглашения на следующие пять лет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что российское правительство вместе с компанией «Газпром» достаточно долго работали над решением конфликта с украинской стороной.

«Газовый контракт... – это компромисс, который необходимо было найти», — констатировал Медведев.

Премьер отметил, что после заключение контракта стороны урегулировали разногласия. По его словам, Россия продолжит поставку газа через Украину на взаимовыгодных условиях.

«Даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — заключил Медведев.

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