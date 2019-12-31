Медведев назвал компромиссом газовый контракт между РФ и Украиной

Российский премьер отреагировал на заключение Россией и Украиной газового соглашения на следующие пять лет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что российское правительство вместе с компанией «Газпром» достаточно долго работали над решением конфликта с украинской стороной.

«Газовый контракт... – это компромисс, который необходимо было найти», — констатировал Медведев.

Премьер отметил, что после заключение контракта стороны урегулировали разногласия. По его словам, Россия продолжит поставку газа через Украину на взаимовыгодных условиях.

«Даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — заключил Медведев.

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