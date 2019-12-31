Россия и Украина подписали газовое соглашение

Россия и Украина подписали пакет документов о транзите газа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Газпрома» Алексея Миллера.

Подписанные документы обеспечивают продолжение транзита российского газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года.

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому «Газпром» заключит договор с «Нафтогазом», по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина дала согласие на подписание соглашений «Нафтогаза» с «Газпромом»

— «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по газовому соглашению

— «Бьемся за каждую запятую»: Москва и Киев пишут договор по газу