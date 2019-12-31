Россия и Украина подписали газовое соглашение
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Россия и Украина подписали пакет документов о транзите газа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Газпрома» Алексея Миллера.
Подписанные документы обеспечивают продолжение транзита российского газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года.
Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому «Газпром» заключит договор с «Нафтогазом», по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
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