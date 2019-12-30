Судна-трубоукладчики компании Аllseas, которые ранее использовались на проекте «Северный поток - 2», покинули регион работы на Балтике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Allseas.

Как уточняется, строительный флот Allseas уже демобилизован для подготовки к другим проектам.

До этого стало известно, что 21 декабря США объявили о введении санкций против трубопровода «Северный поток - 2», вследствие чего Allseas приостановила работу над проектом.

При этом, глава Минэнерго России Александр Новак утверждает, что у России есть все возможности для завершения строительства газопровода своими силами, если Allseas не сможет продолжить прокладку.