Forbes составил топ наиболее успешных российских миллиардеров десятилетия

Forbes составил рейтинг наиболее успешных миллиардеров России за период с 2010 по 2019 год.

Больше всех из российских миллиардеров в 2010-х заработал глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние за указанный период выросло на $22,6 млрд.

Второе место занял владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко, увеличив свой капитал за десять лет на $20,8 млрд.

Тройку лидеров замкнул основной акционер горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, который прибавил к своему состоянию $13,5 млрд.

В топ-5 вошли также президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с ростом капитала в $13,2 млрд, а также основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, прирост которого за десятилетие составил $10,3млрд.

Всего в список вошли десять миллиардеров России, которые стали самыми успешными. В общей сложности их состояние за десятилетие увеличилось на $111 млрд.

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