Авиакомпания Bek Air приостановила деятельность в связи с крушением самолета в Алма-Ате

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Авиакомпания Bek Air приостановила свою деятельность до выяснения обстоятельств из-за крушения самолета в Алма-Ате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

По поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия, которую возглавляет премьер-министра Казахстана. Кроме того, в комиссии состоит министр индустрии и инфраструктурного развития республики и представители других госорганов.

Комиссия прибудет на место происшествия для установления причин произошедшего.

«До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена», — заявили в министерстве.

Рейс Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным погибли 14 человек, еще 35 пострадали. При этом 22 человека в крайне тяжелом состоянии.

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