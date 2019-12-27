Авиакомпания Bek Air приостановила деятельность в связи с крушением самолета в Алма-Ате
Авиакомпания Bek Air приостановила свою деятельность до выяснения обстоятельств из-за крушения самолета в Алма-Ате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
По поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия, которую возглавляет премьер-министра Казахстана. Кроме того, в комиссии состоит министр индустрии и инфраструктурного развития республики и представители других госорганов.
Комиссия прибудет на место происшествия для установления причин произошедшего.
«До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена», — заявили в министерстве.
Рейс Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным погибли 14 человек, еще 35 пострадали. При этом 22 человека в крайне тяжелом состоянии.
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