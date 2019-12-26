Forbes назвал самых удачливых миллиардеров России

Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые больше других разбогатели в 2019 году.

Возглавил список совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин, за год его состояние увеличилось на $8 млрд. По состоянию на 24 декабря его капитал оценивается в $23,8 млрд.

В пятерку лидеров также вошли глава «Новатэка» Леонид Михельсон, (плюс $5,9 млрд — до $27 млрд), президент «Лукойла» Вагит Алекперов (плюс $5,3 млрд, до $23,8 млрд), владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко (плюс $4,1 млрд, до $22,7 млрд), а также основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (плюс $3,8 млрд, его состояние увеличилось до $20,2 млрд).

Согласно Forbes, в общей сложности состояние названых миллиардеров увеличилось на $27 млрд.

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