Forbes назвал самых удачливых миллиардеров России
Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые больше других разбогатели в 2019 году.
Возглавил список совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин, за год его состояние увеличилось на $8 млрд. По состоянию на 24 декабря его капитал оценивается в $23,8 млрд.
В пятерку лидеров также вошли глава «Новатэка» Леонид Михельсон, (плюс $5,9 млрд — до $27 млрд), президент «Лукойла» Вагит Алекперов (плюс $5,3 млрд, до $23,8 млрд), владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко (плюс $4,1 млрд, до $22,7 млрд), а также основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (плюс $3,8 млрд, его состояние увеличилось до $20,2 млрд).
Согласно Forbes, в общей сложности состояние названых миллиардеров увеличилось на $27 млрд.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Forbes назвал самых успешных миллиардеров 2019 года
— Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
— Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года