Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти

Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан. Об этом сообщает al-Mayadeen.

Власти Сирии изучают возможные законные меры, которые могут быть приняты против Соединенных штатов на международном уровне, отметила советник президента. Она подчеркнула, что США «воруют сирийскую нефть» и нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией «Исламское Государство», и теперь может делать с ней все, что захочет.

«Исламское государство» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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