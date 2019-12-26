Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти
Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан. Об этом сообщает al-Mayadeen.
Власти Сирии изучают возможные законные меры, которые могут быть приняты против Соединенных штатов на международном уровне, отметила советник президента. Она подчеркнула, что США «воруют сирийскую нефть» и нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией «Исламское Государство», и теперь может делать с ней все, что захочет.
«Исламское государство» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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