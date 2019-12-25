Греф: вопрос передачи пакета акций Сбербанка не обсуждался с банком

Вопрос передачи другой госструктуре пакета акций Сбербанка, которым сейчас владеет Банк России, не обсуждался с кредитной организацией, заявил в среду в интервью Reuters глава Сбербанка Герман Греф.

«Я не занимался данной темой, и никто ее со мной не обсуждал. Если это обсуждалось, то это вопрос ЦБ, Минфина и премьер-министра, вряд ли кто-то еще будут вовлечен в обсуждение цены», - считает Греф.

Он отметил, что Сбербанку комфортно работать с ЦБ в качестве акционера.

«Но если будет принято такое решение, то будем работать с Минфином. У нас добрые отношения с правительством и Минфином. Не вижу какой-то проблемы здесь. Будет проблема переходного периода, если решение будет принято», - сказал Греф, подчеркнув, что пока никакого решения не принято, хотя вопрос обсуждается давно.

По словам Грефа, одной из причин обсуждения вопроса о смене акционера мог стать вопрос дивидендов, которые сейчас перечисляются в федеральный бюджет.

«Раньше Сбербанк приносил акционерам немного, потому что и зарабатывал не так много, но сейчас ЦБ абсолютно закономерно ставит вопрос: если мы владельцы, то забирайте дивиденды через нас, через изъятие части прибыли ЦБ. Когда речь идет об исключениях из этого правила, это одно. Но если это постоянная история, то такая постановка вопроса неправомерна без смены владельца, и, как я понимаю, эта ситуация могла послужить одним из триггеров», - цитирует Грефа ТАСС.