В Совфеде оценили решение Киева возбудить уголовное дело из-за запуска поездов в Крым
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв выразил мнение по поводу того, что на Украине возбудили уголовное дело после прибытия в Севастополь через Крымский мост состава из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает RT.
По его словам, «ничего неожиданного не происходит».
Парламентарий подчеркнул, такое заявление украинской стороны «с юридической точки зрения ничтожно».
«Только так к нему и следует относиться. Оно полностью выбивается из реальной ситуации», — отметил Косачев.
Он добавил, что Киев таким решением продемонстрировал «политический жест».
Ранее Генпрокуратура Украины завела уголовное дело в связи с тем, что 25 декабря первый российский пассажирский поезд прибыл в Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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