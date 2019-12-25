Кабмин Украины провел срочное заседание по газовым переговорам с Россией
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Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, передает РИА «Новости».
«Формат заседания полностью закрытый - ДСП (для служебного пользования)», — сообщил Гончаренко.
Подробности встречи не раскрываются.
Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина идет на «большой риск», отказываясь от новых исков в отношении России, по газу.
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