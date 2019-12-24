Лукашенко готов искать альтернативу российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен искать альтернативу российским поставкам газа и нефти, передает РИА «Новости».

По его словам, это произойдет, если не удастся решить вопрос их цены с РФ.

«Я буду искать альтернативу, а ее все равно надо искать. И я это не скрываю, я это от руководства России не скрываю», — заявил Лукашенко.

В то же время Лукашенко призвал Россию не торговаться за $10 в цене на газ и помнить о братстве восточнославянских народов.

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