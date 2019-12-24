Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, данную тему сейчас активно обсуждают. Во главе стоит требование социальной справедливости.

Она сказала, что поддерживает отмену НДФЛ для малоимущих, однако реализация данной инициативы может привести к большим выпадающим доходам бюджетов всех уровней, прежде всего — регионального.

«Может, такой критерий взять: кто получает зарплату на уровне МРОТ, не должен платить НДФЛ с этой суммы», — предложила она.

В связи с этим, Матвиенко считает, что сначала необходимо посчитать и понять, каким образом компенсировать выпадающие доходы.

Она также напомнила, что Совфедом одобрен закон о повышении МРОТ до 12 130 рублей.

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