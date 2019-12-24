Россия готовит зеркальные меры на санкции США по «Северному потоку — 2»

Российские ведомства готовят зеркальные меры на санкции США по «Северному потоку-2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Спикер сообщила, что над ответными мерами работают не только российские ведомства. Она отметила, что про необходимость адекватной реакции заявили в Евросоюзе.

«То, что произошло, это уже такой апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического, инфраструктурного проекта в далекой Европе», — заявила Матвиенко.

Представитель Совфеда отметила, что прибыль от санкций вносится в военный бюджет США, которые также преследуют свои собственные экономические интересы.

«То есть теперь за счет статей этого бюджета будет вестись борьба против стран-членов НАТО», — считает спикер.

Она подчеркнула, что, когда санкции вводились только против России, все молчали, когда санкции ввели против «Северного потока-2», в Германии заявили о недопустимости такого грубого вмешательства в дела европейских государств.

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