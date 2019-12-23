В «Нафтогазе» рассказали о выгоде от протокола Украины и РФ по газу

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что подписанной страной и Россией протокол по газу выгоден для Украины, передает РИА «Новости».

В процессе его осуждения тщательно сравнивались альтернативы. Однако принятый протокол отражает компромисс, выгодный для Киева, отметил Витренко.

Он добавил, что сравнивать количество уступок при подписании документа нужно лишь в свете альтернатив, среди них было и полное прекращения транзита с 2020 года.

Украина перестала закупать газ у России в ноябре 2015 года и после этого официально не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

20 декабря Россия и Украина подписали контракт с «Газпромом» на поставки газа с 1 января 2020 года.

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