Стали известны самые востребованные российские профессии

Стали известны наиболее востребованные в России профессии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда.

Отмечается, что в топ-10 специальностей по критерию востребованности вошли продавцы-кассиры. Вторую сточку в данном перечне заняла профессия повара, а на третьем — педагог профобучения и переобразования.

Кроме того, в рейтинг востребованных профессий вошли юристы. специалисты по закупкам, социальные работники , а также медсестры и репетиторы.

Последними в топ-10 стали делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

Уточняется, что 10% компании испытывают трудности с набором кадров по данным позициям.

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