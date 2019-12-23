Стали известны самые востребованные российские профессии
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Стали известны наиболее востребованные в России профессии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда.
Отмечается, что в топ-10 специальностей по критерию востребованности вошли продавцы-кассиры. Вторую сточку в данном перечне заняла профессия повара, а на третьем — педагог профобучения и переобразования.
Кроме того, в рейтинг востребованных профессий вошли юристы. специалисты по закупкам, социальные работники , а также медсестры и репетиторы.
Последними в топ-10 стали делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.
Уточняется, что 10% компании испытывают трудности с набором кадров по данным позициям.
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