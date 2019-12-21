Оператор «Северного потока — 2» подтвердил приостановку строительства газопровода

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Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream AG объявил, что швейцарская компания Allseas, которая является трубоукладчиком данного проекта, приостановила работы по строительству газопровода. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что компания прекратила работу в преддверии подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета, в котором прописаны санкции в отношении трубопровода.

Оператор проекта отметил, что Allseas сделала это до получения «юридических, технических и экологических разъяснений».

Вместе с тем в Nord Stream 2 AG заверили, что компания и ее партнеры будут работать над завершением строительства трубопровода «в максимально короткие сроки».

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