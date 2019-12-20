Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем. Об этом сообщает «БелТА».

«Концептуально договорились, что в будущем году Белоруссия покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб. м газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд куб. м», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что Минск может приобрести у Москвы 24—25 млн тонн нефти по стоимости выше, чем в 2019 году.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что вопросы в сфере нефти, газа и налогов блокируют финальные договоренности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Орешкин рассказал о встречие Путина и Лукашенко

— Лукашенко рассказал о «колоссальном прогрессе» в сотрудничестве с РФ

— Путин заявил, что РФ не станет дотировать экономику Белоруссии снижением цены на газ