Россия и Украина пришли к компромиссу по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. Об этом информирует РИА «Новости».

Подробности документа пока не известны, его еще предстоит одобрить Москве и Киеву.

За помощь в составлении соглашения Шефчович поблагодарил министра экономики и энергетики Германии.

Подготовку детального проекта протокола подтвердил министр энергетики России Александр Новак. Он сказал, что документ находится на стадии высокой готовности. Он также выразил надежду на достижение окончательной договоренности в дальнейшем.

До этого стало известно, когда состоится следующая встреча России и Украины по газу.