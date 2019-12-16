Определены самые доходные профессии в России за 2019 год

За 11 лет почти в 2,3 раза выросли заработные платы у россиян, которые задействованы в сфере IT-технологий, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Работы.ру».

Выяснилось, что только за 2019 год зарплаты в этой сфере увеличились в среднем на 10,2%. В частности, больше всего почувствовали рост web-дизайнеры. В среднем зарплата выросла у них почти на 20%. Также у разработчиков Oracle зарплата постепенно поднималась и составила 15%, у Java повысилась на 16,8%, у тех, кто работает с 1C — на 18%.

Также на 7,8% и 7,6% выросли зарплаты у работников в сфере транспорта, логистики и банковской сфере соответственно.

В исследовании подчеркивается, что в других профессиях зарплата увеличилась в среднем в 1,8 раза.

Отмечается, что в лидером российских городов с самой высокой зарплатой стала Москва, где айтишник в декабре получил среднюю зарплату в размере 92,6 тыс. руб. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 71,6 тыс. руб. и Екатеринбург — 62,2 тыс. руб.

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