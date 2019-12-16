Перечислены регионы РФ с самыми большими тратами на еду

Жители Ингушетии расходуют на продукты питания больше всего, меньше всего тратят на эти товары в Татарстане, следует из данных исследования РИА «Новости».

По данному показателю оценивалась среднестатистическая семья в России по статистическим данным за 2018 год.

В целом от общего количества трат расходы на еду у россиян достигают 30,2%.

Так, в Ингушетии они составляют 57,9% доходов семьи. В Дагестане траты на продукты питания доходят до 53,8%.

При этом у Татарстана расходы на еду установились на 21,8%, а в Москве — на 24,5%.

Отмечается, что более 40% доходов на еду уходят у десяти российских регионов.

«В большой степени доля затрат на продукты питания в разрезе регионов зависит от благосостояния жителей», — прокомментировали эксперты.

По их словам, также большое значение имеет уровень цен на еду.

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