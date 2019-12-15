Китай отложил повышение пошлин на товары из США

Китайские власти решили пока не поднимать пошлины на американские товары, хотя планировали сделать это 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Комитета по таможенным сборам и тарифам при Госсовете страны.

Ранее планировалось, что Китай повысит пошлины на 5% и 10% на некоторые импортные товары, в частности на автопром. Но власти решили повременить.

«Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что в документе не указан срок отсрочки пошлин.

До этого Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал так называемую торговую сделку первой фазы с Китаем, предотвратив введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из азиатской страны общим объемом около $160 млрд

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