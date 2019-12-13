Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.

Встреча продлилась более четырех часов.

С российской стороны присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер», со стороны Украины — исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Основной темой стало продление контракта на транзит газа из России в Европу по территории Украины после 2019 года.

Действующее в настоящее время десятилетнее соглашение истекает в конце этого года.

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