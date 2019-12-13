Специалисты рассказали об опасностях переутомления на работе

Специалисты предупредили об опасностях переутомления на работе, передает RT со ссылкой на исследование экспертов Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья.

Отмечается, что люди, испытывающие переутомление на работе более подвержены риску развития различных заболеваний. При этом опасности ухудшению здоровья подвергаются около 50% женщин и 30% мужчин, которые чувствуют усталость на работе больше 24 часов в неделю.

Так, риск развития заболеваний органов зрения в 67% вероятен у женщин и в 57% у мужчин, эндокринной системы – в 56% у женщин и в 40% у мужчин, сердечно-сосудистой системы — в 30% у женщин и в 29% у мужчин.

Около 50% опрошенных заявили, что испытывают сильную усталость из-за напряженности работы. При этом те, кто чувствуют сильную утомляемость болеют чаще — около 24,9 дней в году, чем те, кто устают немного. Они болеют около 5,1 дней в году.

В исследовании приняли участие 1,7 тысяч человек, чья работа связана с высоким риском профессионального переутомления.