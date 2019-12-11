Россияне смогут платить за госуслуги через систему быстрых платежей

У Россиян появится возможность платить за госуслуги по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу НСПК, расчетно-клирингового центра системы, Владимира Комлева.

Известно, что Центральный Банк запустил систему быстрых платежей в конце января. Она позволяет переводить средства по номеру телефона. При это не важно, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств.

«Мы все ждем там СБП, это, действительно, одно из основных направлений - коммуналка, госуслуги, оплата инвойсов как таковая с самыми разными механиками», — сказал Комлев.

Отмечается, что в настоящее время число пользователей системы достигло более 1,3 млн человек. С момента ее запуска было совершено более 5,5 млн операций на сумму более 48 млрд рублей.