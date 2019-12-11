В Германии осудили санкции против «Северного потока — 2»

Ряд представителей бизнеса из Германии, работающие в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, считают, что возможные санкции США в отношении «Северного потока — 2» будут идти против ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливера Хермеса.

По его мнению, если ограничительные меры будут введены, то американская сторона совершит прямую атаку на суверенитет ЕС.

Хермес заявил, что это будет «фатальным сигналом для усилий по урегулированию в Париже».

Он также подчеркнул, что вмешательство США стало «бы более чем недружественным актом», которое принесет ущерб «трансатлантическим отношениям».

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