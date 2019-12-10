Лавров рассказал о росте торгового оборота РФ и США, несмотря на санкции

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что торговый оборот между российской и американской стороной вырос, невзирая на введенные санкционные меры, передает РИА «Новости».

По мнению министра, рост оборота стал заметен при президентстве нынешнего лидера США Дональда Трампа. По подсчетам России, торговых оборот двух стран увеличился с $20 млрд до $27 млрд.

«Это почти на одну треть увеличение, и это означает новые рабочие места в обеих странах и рост прибыли производителей», — констатировал Лавров.

Также он поразмышлял о том, что, в случае придания дополнительного стимула отношениям, результаты будут еще лучше.

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