Страны ОПЕК+ согласились дополнительно снизить добычу нефти
Глава энергетики ОАЭ Сухейль аль- Мазруисе заявил, что страны-участницы ОПЕК+ решили вновь сократить добычу нефти. Об этом сообщает ТАСС.
На прошедшем 6 декабря заседании стороны решили дополнительно снизить добычу нефти.
«Все согласились», — рассказал аль- Мазруисе.
Кроме того, в ходе заседания Саудовская Аравия решила взять на себя ответственность как крупнейший производитель нефти в ОПЕК.
Стоит отметить, что в состав ОПЕК входят: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар (с января 2019 выходит из альянса), Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Reuters: Россия намерена обсудить корректировку квот на встрече ОПЕК+
— В ОПЕК предсказали конец «золотого века» сланцевой нефти в США
— Министр нефти Ирана сообщил о достижении договоренностей по сделке ОПЕК+