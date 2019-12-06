Страны ОПЕК+ согласились дополнительно снизить добычу нефти

Глава энергетики ОАЭ Сухейль аль- Мазруисе заявил, что страны-участницы ОПЕК+ решили вновь сократить добычу нефти. Об этом сообщает ТАСС.

На прошедшем 6 декабря заседании стороны решили дополнительно снизить добычу нефти.

«Все согласились», — рассказал аль- Мазруисе.

Кроме того, в ходе заседания Саудовская Аравия решила взять на себя ответственность как крупнейший производитель нефти в ОПЕК.

Стоит отметить, что в состав ОПЕК входят: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар (с января 2019 выходит из альянса), Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

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