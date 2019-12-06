Назван самый популярный вид кражи денег с карт россиян

Социальная инженерия стала наиболее популярным видом кибермошенничества, сообщает «Коммерсантъ».

Мошенники звонят своим жертвам под видом службы безопасности банка и, пользуясь доверием, узнают необходимые данные.

Для сравнения, в 2019 году только в Сбербанк с жалобами на телефонное мошенничество обратились 2,5 млн человек. Два года назад количество таких звонков было равно 160 тысячам, что в 15 раз меньше нынешнего числа.

Кроме того не стоит исключать граждан, которые не связывались с банком.

Как отметил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, за три года социальная инженерия вытеснила традиционные схемы киберворовства, к которым относят скимминг и вредоносное программное обеспечение.

Велигодский также подчеркнул, что мошенники часто меняют технологии своих действий.

Эксперты советуют при возникновении попыток узнать ваши данные по телефону, класть трубку, а затем самостоятельно обратиться в контактный центр своего банка.

До этого был обнаружен новый вирус для хищения денег со счетов в банках.