Москвич разбил автомобиль с медиками и попал на видео

В Москве на видео сняли, как мужчина напал на скорую с медиками и разбил авто

В Москве дебошир напал на автомобиль с медиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Пьяный неадекват напал на работников скорой помощи в Москве, после того как они вышли от пациента. Мужик выскочил из подъезда и начал колотить по машине, повредив окна и зеркала, сопровождая дебош исключительно матом», – говорится в публикации.

Сотрудники экстренных служб запечатлели происходящее на телефон. На кадрах видно, как мужчина руками бьет по автомобилю скорой, при этом громко кричит. По данным канала, медики были вынуждены нажать на тревожную кнопку, тогда на место оперативно прибыли росгвардейцы и задержали нарушителя.

